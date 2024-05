Meloni e Schlein tornano a parlarsi per polarizzare la sfida - in tv

Giorgia Meloni "sta tradendo" quelle radici popolari che dice di avere, non parlando di salari, tagliando la sanità pubblica, riducendo Opzione donna per le pensioni. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando della corsa del suo partito verso le europee: "Io sono qui per cambiare il Pd ...

Continua a leggere>>