Matrimonio finisce in ospedale - menù da incubo | centinaia gli intossicati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 1 maggio 2024)chedirettamente in, svelato ilda “”:le persone rimaste intossicate Doveva essere un giorno indimenticabile ed in parte lo è stato, ma non nella maniera in cui si aspettavano. Una vicenda che arriva direttamente dal Messico, precisamente dalla città di Cuernavaca, dove è andato in scena un, I novelli sposi si aspettava che tutto filasse liscio e per il meglio, ed invece i loro programmi sono stati travolti. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che almeno 100 persone, tra gli invitati, sono rimasti vittime di una “intossicazione alimentare“.in(Pixabay Foto) Cityrumors.itTanto è vero che una 80ina di loro ...