Massaccesi tra presente e futuro | La Lube completerà il rinnovamento

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Domenica il direttore generale Giuseppe Cormio aveva detto la sua utilizzando il mondo dei social, adesso è il turno di Albino. Il vice presidente e amministratore delegato della, il dirigente più longevo del club biancorosso, è intervenuto all’interno del programma radiofonico "7x4" di Radio Arancia, l’emittente partner della. Il neo nonno ha tratteggiato il personale bilancio sul cammino di Civitanova in questa stagione conclusa sabato con il blitz di Verona e valso la qualificazione alla Challenge Cup. In fondo alla chiacchierataha anche anticipato che i giovani talenti già in casa, indichiamo Nikolov e Chinenyeze cui sono stati rinnovati i contratti, saranno i pilastri dellache verrà e che sarà ri-affidata 7 anni dopo il primo incarico a Giampaolo Medei. ...