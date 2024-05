Martellate su moglie -le stacca orecchio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 9.00 Un uomo ha aggredito laa pugni, calci, schiaffi, colpendola con un martello in testa e prendendola a morsi tanto darle una parte di un. La brutale aggressione nel Cesenate, a San Mauro Pascoli. La donna è stata ricoverata all'ospedale 'Bufalini' con una prognosi di 30 giorni. L'aggressore, un 40enne, è fuggito ed è ricercato dai carabinieri. Rischia l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate.

Ha aggredito la moglie colpendola con un martello e prendendola a morsi tanto da stacca rle una parte di un orecchio , facendola finire ricoverata in ospedale, al 'Bufalini' di Cesena con una prognosi di trenta giorni. Protagonista della vicenda, riportata dalla stampa locale e avvenuta a San Mauro ... Continua a leggere>>

I fatti risalgono alla sera del 25 aprile. L’uomo si è scagliato contro la donna durante una lite poi è scappato. Uno dei figli della coppia ha trovato la madre svenuta per terra in un lago di sangue Continua a leggere>>

Litiga con la moglie e accecato dalla rabbia le stacca un orecchio a morsi . Poi la Colpisce in testa con un martello , lasciandola a terra tra la vita e la morti prima di darsi alla fuga . La donna... Continua a leggere>>

Cesena, marito prende a martellate la moglie e le stacca un orecchio a morsi: l'uomo è in fuga - Ha aggredito la moglie colpendola con un martello e prendendola a morsi tanto da staccarle una parte di un orecchio, facendola finire ricoverata in ospedale, al 'Bufalini' di Cesena con ...

Continua a leggere>>

San Mauro Pascoli (Cesena), aggredisce moglie a martellate e le stacca un orecchio a morsi - Un 40enne di San Mauro Pascoli (Cesena) ha aggredito la moglie a martellate, staccandole poi a morsi parte di un orecchio. La donna è ora ricoverata in ospedale al Bufalini di Cesena, dove è stata ...

Continua a leggere>>

Colpisce la moglie in testa con un martello e le stacca un orecchio a morsi dopo una lite: caccia al marito in fuga - Litiga con la moglie e accecato dalla rabbia le stacca un orecchio a morsi. Poi la colpisce in testa con un martello, lasciandola a terra tra la vita e la morti prima di darsi alla fuga. La ...

Continua a leggere>>