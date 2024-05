Marsiglia - Gasset | 'Murillo ha un problem - l'Atalanta è la più forte delle quattro'

La sconfitta contro il Brest è stato il capolinea per Gennaro Gattuso al Marsiglia, che lascia la panchina dei Phoceens dopo appena 4 mesi e tanti alti e bassi. Per il presidente Longoria e la dirigenza è il terzo esonero stagionale, con il tecnico calabrese che paga anche una rosa costruita male ... Leggi su (infobetting)

Jean-Louis Gasset , nuovo allenatore del Marsiglia, vuole recuperare il quarto posto in ottica Champions League in Ligue 1. Alle 20.45 la partita con il PSG, le Classique! Tra i protagonisti Joaquin Correa . FORMAZIONI – Il Marsiglia è all’ultima spiaggia per non perdere l’occasione di agganciare ... Leggi su (inter-news)

Essere esonerati o dimettersi a stagione in corso almeno una volta nella vita fa parte della normalità di ogni singolo allenatore: è successo anche ai più grandi, come Ancelotti, Mourinho, lo stesso Gasperini. Meno comune, invece, è vedere un tecnico lasciare durante una competizione di un mese, ... Leggi su (bergamonews)

marsiglia – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - COME ARRIVA IL marsiglia – gasset dovrebbe affidarsi al modulo2-5-2 con Lopez in porta e con Murillo, Mbemba e Balerdi pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Kondogbia con Harit e ...

Leggi su (calciomagazine)

marsiglia, gasset: “L’Atalanta è la più forte tra quelle rimaste, serve qualcosa in più” - Il tecnico dell'Olympique marsiglia Jean-Louis gasset ha presentato in conferenza stampa la partita di domani in Europa League contro l'Atalanta ...

Leggi su (calcioatalanta)

Europa League, le semifinali in tv: Roma contro il perfetto Leverkusen, la Dea a marsiglia - Milano, 1 maggio 2024 - Oltre alla Fiorentina in Conference League, a tenere alto il tricolore nelle coppe europee ci sono anche l'Atalanta e la Roma che domani (giovedì 2 maggio, ndr) si giocheranno ...

Leggi su (msn)