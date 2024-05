Marmellata di limoni | la ricetta di mia suocera!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ladiracchiude tutto il sapore della Costiera Amalfitana! E miain questo era imbattibile, il suo limoncello e la suahanno fatto davvero la storia della nostra famiglia. E dopo questa piccola premessa è importante che io vi dica anche che quando prepariamo le marmellate e conserve fatte in casa, è essenziale seguire rigorose linee guida per garantire la sicurezza alimentare. Ciò include la scelta di materie prime di qualità, la garanzia di condizioni igieniche impeccabili e il rispetto di pratiche di conservazione adeguate. Ad esempio, è fondamentale non riempire completamente i contenitori, lasciando uno spazio noto come “spazio di testa”, che consente l’espansione del contenuto e la formazione del sottovuoto all’interno del recipiente. Inoltre, per eseguire correttamente ...