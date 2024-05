(Di mercoledì 1 maggio 2024) Si gioca Supercoppa di Serie C che coinvolge le squadre vincitrici dei tre gironi. Si parte domenica 5 maggio, alle 17.30, conmentre riposa la Juve Stabia. Il 12 maggio la seconda giornata: si affronteranno la squadra che ha riposato, dunque quella campana, e la perdente della prima giornata o, in caso di pareggio, quella ch eè stata la squadra ospitante; ultimo turno domenica 19 maggio.

Si parte martedì 7:. Legnago-Lumezzane. Giana-Pro Vercelli e Atalanta-Trento - LUMEZZANE (Brescia) Anche quest’anno i play off di serie C sono stati preceduti da un’appendice extra-campo che ha portato a far slittare la partenza degli spareggi che mettono in palio l’ultimo bigl ...

Calcio Serie C – Supercoppa: da giovedì i biglietti per mantova-cesena - MANTOVA Grande attesa per mantova-cesena, che domenica al Martelli (ore 17.30) inaugura la Supercoppa. Lo storico gemellaggio delle due tifoserie, unito ...

mantova-cesena inaugura il torneo - La Supercoppa di Serie C vede Mantova e Cesena sfidarsi il 5 maggio, seguiti da Juve Stabia. Il torneo si conclude il 19 maggio con l'ultima giornata. Si gioca Supercoppa di Serie C che coinvolge le ...

