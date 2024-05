Malore improvviso - paura per il calciatore di Serie A Ora è ricoverato in ospedale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Si è sentito male ieri mattina mentre era nella sua abitazione insieme alla sua compagna. Ed è stata lei a chiamare i soccorsi che con un’ambulanza hanno portato Iron Gomis, giocatore francese di 24 anni in forza alla Salernitana dove è arrivato nello scorso Febbraio, al Pronto Soccorso dell’Ruggi di Salerno. Lo staff del club campano si è subito attivato ed è in costante contatto con i medici che seguono l’evoluzione della situazione. Gomis in questa stagione, da quando è arrivato nel club granata due mesi e mezzo fa, ha disputato sei gare, l’ultima il 26 Aprile a Frosinone dove è entrato in campo per l’ultimo spezzone di gara. (continua dopo la foto) Il, come hanno riferito i medici, è stato trattenuto inper effettuare dei controlli più approfonditi sul suo stato di salute. Come si legge nel ...