L’Olimpia più vincente? È quella nel sociale

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Se c’è un’Olimpia che in Europa ha fatto fatica sul campo, ce n’è un’altra che fuori dal parquet primeggia da anni. E’ la divisione dei progetti di responsabilitàdelMilano che in queste ultime stagioni ha sempre meritato il podio nelle iniziative One Team (la ’’competizione’’ che coinvolge i team di Eurolega e EuroCup), vincendo nell’ultima annata anche il trofeo più ambito. E’ solo una parte di tutte le attività extra cheMilano svolge in connessione con il territorio. Un’area che coinvolge la parte promozionale con l’Armani Junior Program,e di sostenibilità con One Team,di formazione legata al proprio settore giovanile eanche commerciale con i campus. Michele Samaden, 35 anni, dirige con entusiasmo ...