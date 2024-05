L’Occidente prigioniero al di là dei Balcani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ci sono dichiarazioni politiche che sopravvivono al tempo, vivono di vita propria e diventano chiavi di lettura che, per anni se non per decenni, a torto o a ragione, influenzano le interpretazioni collettive. Interpellato durante una conferenza stampa a Washington il 22 gennaio 2003, l’allora segretario alla Difesa statunitense Donald H. Rumsfeld rimproverò alla Germania e alla Francia di essere la «Vecchia Europa», mentre ai nuovi paesi dell’Est di quel continente, appena usciti dal comunismo, concesse il complimento di «Nuova Europa». I primi erano contrari all’entrata in guerra contro l’Iraq di Saddam Hussein. I secondi invece si erano schierati a fianco degli Stati Uniti. Qualche settimana dopo, a Bruxelles, il presidente francese Jacques Chirac ebbe un’uscita delle sue, rimbrottando i vicini orientali «per avere perso una buona occasione di tenere la bocca chiusa». Sono passati ...