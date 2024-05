LIVE – Fiorentina-Bruges - Italiano in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Laalla vigilia didelladi Vincenzo. Il tecnico viola presenterà i temi della partita contro la formazione belga, assolutamente da non sottovalutare, e lo farà a poche ore dal calcio d’inizio della sfida valida per l’andata delle semifinali di Conference League, dove i toscani vogliono raggiungere la finale per la seconda stagione consecutiva. Appuntamento per seguire le parole dell’allenatore dei gigliati in programma alle ore 14.30 di mercoledì 1 maggio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH SportFace.