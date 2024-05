LIVE Classica di Francoforte 2024 in DIRETTA | gruppo compatto a 50 km dall’arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 E allora riparte Ben Healy. È scatenato l’irlandese 15.51 Ilnon lascia andar via il campione tedesco. 15.51 Non c’è tregua! Riparte subito Buchmann. 15.50 Ripreso Ben Healy.nuovamente. 15.49 Attacco di Marco Haller! Come viene ripreso Buchmann scatta un altro uomo della Bora – hansgrohe. 15.49 Ripreso Emanuel Buchmann, che si è rialzato. Rimane da solo Healy, che ha meno di dieci secondi di vantaggio. 15.48 Allungo di Ben Healy, che stacca Buchmann. 15.48 Il corridore del UAE Team Emirates è Sjoerd Bax. L’olandese da solo sta guadagnando sui due fuggitivi, che si danno cambi regolari. 15.46 Inci sono una quarantina di atleti. Presenti Giulio Ciccone, Diego Ulissi e Luca Vergallito che fino a questo momento ...