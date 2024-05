LIVE Classica di Francoforte 2024 in DIRETTA | 4? di vantaggio per i tre uomini in fuga tra cui Mosca

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 A 130 chilometri dall’arrivo ci sono treintra cui Jacopocon 4? 10? sul gruppo. 14.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale delladi. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladi. Come di consueto il primo maggio gli occhi degli appassionati di ciclismo sono puntati sulla Eschborn-Frankfurt, corsa giunta alla sessantunesima edizione. Il percorso è molto insidioso con i corridori che si affronteranno lungo 201.5 km molto movimentati. Lo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovenia , terzo match valido per Campionati Mondiali Division I 2024 di hockey su ghiaccio . Dopo essersi imposti con merito sulla Romania ed essersi imposti all’overtime con il ... Leggi su (oasport)

La diretta LIVE alla vigilia di Roma-Bayer Leverkusen della conferenza stampa di Daniele De Rossi . Il tecnico giallorosso presenterà i temi della sfida contro i tedeschi, campioni di Germania e incredibilmente ancora imbattuti in tutta la stagione. Bisogna però sottolineare come i capitolini siano ... Leggi su (sportface)

Serie B Femminile live: si gioca FREEDOM FC-TAVAGNACCO. SEGUI LA diretta - Ventisettesima giornata per la Serie B Femminile: allo Stadio “Fratelli Paschiero” la Freedom FC Women riceve il Tavagnacco. SEGUI LA diretta DI FREEDOM FC WOMEN-TAVAGNACCO.

Leggi su (ideawebtv)

La diretta del Concertone del Primo Maggio di Roma: da Mahmood a Geolier, tutti i cantanti e gli aggiornamenti in tempo reale dal backstage - Tutto è pronto dal Circo Massimo a Roma per il classico Concertone del Primo Maggio. Per l’occasione, in vista del Giubileo, la grande macchina organizzativa capitanata da Massimo Bonelli ha lasciato ...

Leggi su (ilfattoquotidiano)

De Rossi diretta conferenza prima di Roma-Bayer Leverkusen, segui live - Un Olimpico pieno, un'attesa alle stelle: torna domani l'Europa League con la semifinale di andata tra la Roma di De Rossi e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. A Trigoria, alle 13, conferenza ...

Leggi su (corrieredellosport)