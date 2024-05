LIVE Classica di Francoforte 2024 in DIRETTA | 4? 30? di vantaggio per i tre uomini in fuga tra cui Mosca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11 Mancano 120 km all’arrivo. 14.09 In testa al gruppo c’è Juri Hollmann (Alpecin Deceuninck) che ha alzato l’andatura in vista della seconda salita della giornata. 14.08 Tra una decina di chilometri i corridori affronteranno per la prima volta il Mammolshain, una salita di 234 km al 8.3% di pendenza media. 14.07 I treinsono John Degenkolb (Team dsm-firmenich PostNL), Jacopo(Lidl Trek) e Warre Vangheluwe (Soudal Quick-Step). 14.05 Aumenta ildei tre fuggitivi, che approfittano di un momento di relax in gruppo per guadagnare una trentina di secondi. 14.02 A 130 chilometri dall’arrivo ci sono treintra cui Jacopocon 4? 10? sul gruppo. 14.00 ...