L' inesorabile ascesa di Josh O' Connor tra cinema e tv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’attore britannicoO’ormai è uno di casa dopo le interpretazioni ne La chimera di Alice Rohrwacher e in Challengers di Luca Guadagnino (nelle sale). La notorietà la raggiunge nel 2019 e nel 2020 con il ruolo del principe Carlo, nella terza e quarta stagione della serie The Crown, grazie al quale ottiene diversi premi. La sua carriera è iniziata qualche anno prima (nel 2013) con Posh, accanto a Sam Claflin e Douglas Booth, e in tre episodi della serie Peaky Blinders, nei panni di James. Il regista Stephen Frears lo chiama per The Program, sul ciclista Lance Armstrong, e per Florence, doverecita con Hugh Grant e Meryl Streep. Sono piccoli ruoli, ma l’attore di Southampton si fa le ossa. Nel 2017 arriva la svolta:si fa notare al Sundance grazie al ruolo del pastore Johnny in La terra di Dio. E a ...