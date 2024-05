L’inconsistenza politica di Vannacci e il suo vasto - vastissimo programma sull’Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Eccoli, il Capitano e il Generale al Tempio di Adriano. Il disperato leghista, che rischia di perdere la segreteria del partito, e il papa straniero, che con la sua candidatura alle europee dovrebbe salvare il Carroccio dalla sconfitta, evitando il sorpasso di Forza Italia. Tutto da verificare nelle urne. Un lettore del libro autopubblicato da Roberto(“L’Italia al contrario”) non si trasforma automaticamente in un elettore. Secondo questa logica allora il flop del secondo libro (“Il coraggio vince”), avrebbe dovuto sconsigliare a Salvini di candidare il generale. Non bastano neanche tutte le comparsate televisive dell’incursore con le stellette e il gran parlare delle sue castronerie sulla normalità degli omosessuali, sugli italiani di stirpe bianca, sulle classi separate per i disabili. Dovrebbe invece contare il messaggio politico che il capo leghista ...