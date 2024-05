L’epistolario di Visconti - il cinema derivativo e la fine della critica culturale

(Di mercoledì 1 maggio 2024) «Unica vera impressione sta che si debba fare tutto diverso – Stop – Tutto da capo – Stop – Qualunque cosa ma che non sia stata fatta mai prima – Stop – Abbraccio – Luchino»., che è a Venezia a fare il giurato d’un’edizione del festival che gli fa schifo, lo scrive in un telegramma a Suso Cecchi D’Amico a settembre del 1956. Il telegramma sta nel miglior libro di questo periodo – periodo che pure è pieno di libri nuovi piuttosto fighi –di Luchinotra il 1920 e il 1961 appena pubblicato dalla Cineteca di Bologna (Bologna ha fatto anche cose buone: ora sbrigatevi a darci le lettere dal 1962). Negli ultimi due giorni l’ho declamato esasperata, il telegramma, di fronte a tutto. All’idea che Scorsese voglia fare un film su Frank Sinatra, e Ava Gardner la interpreti Jennifer Lawrence (i film coi sosia sono ...

stop Mortara, blitz Florens impresa Gifra Vigevano batte la capolista ed è quarto - Nel girone G di serie D femminile, troppo forte il Cem Torricelli Milano capolista per il Pgc Cilavegna che si arrende in casa in quattro set. Blitz della Florens Vigevano che coglie tre punti a ...

Continua a leggere>>

Pessime notizie per chi ha un’auto elettrica: stop Be Charge ai piani tariffari - Di male in peggio per Be Charge, di Eni Plenitude (Eni al 31% è controllata dal ministero dell’Economia): stop ai piani tariffari ...

Continua a leggere>>