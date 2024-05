Le Nike Killshot torneranno di moda grazie a Challengers?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Non solo Jonathan Anderson, inlapassa anche per un paio di. Da quando è iniziata la produzione del film sportivo pre-millennial di Luca Guadagnino con Josh O'Conner, Mike Faist e Zendaya, le reazioni sono state immediate e più veloci di un dritto d'élite. Dopo il debutto al botteghino del film lo scorso fine settimana, gli utenti di X si sono divertiti a spiegare il triangolo amoroso al centro della trama, scrutando ogni fotogramma intriso di sudore come se stessero esaminando gli outfit alla moviola. L'analogia non è casuale: vista la presenza di Jonathan Anderson alla direzione dei costumi, era praticamente garantito cheavrebbe scatenato una frenesia di chiacchiere nel mondo della: Loewe, il marchio spagnolo di cui Anderson è direttore creativo, ha già ...