Le leggi per la verifica dell’età online sono un’arma a doppio taglio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nelle scorse settimane tre Stati americani – Kansas, Florida e Idaho – hanno approvato nuove norme che richiedono ai siti web per adulti dire l’età dei visitatori prima dell’accesso. La decisione ha a che fare con una tendenza sempre più diffusa: in tutto il mondo si assiste a una spinta legislativa in favore di misure concrete legate allaanagrafica. Negli Usa, altri cinque Stati hanno già approvatosimili e in altri ancora questein fase di valutazione. Dopo l’entrata in vigore del Digital Service Act, anche l’Unione Europea punta allaper almeno tre dei maggiori siti pornografici del mondo. Pornhub, XVideos e Stripchatstati classificati infatti come «piattaformedi ...

Decreto Primo maggio, stretta sul lavoro nero anche per i lavori in casa: sanzioni per chi non verifica se l’impresa è in regola - La stretta sul lavoro nero in edilizia non riguarderà solo gli appalti pubblici o i grandi cantieri. Le norme anti-sommerso dovranno essere verificate e rispettate anche nei piccoli lavori ...

Continua a leggere>>

Ecco le cinque leggi europee che sono pronte a cambiare il futuro della moda - Regolamento Ecodesign e Supply Chain Act si aggiungono ai provvedimenti già in vigore: Deforestazione zero, Csrd e Green Claims. La sfida dell’adeguamento è soprattutto per le pmi ...

Continua a leggere>>