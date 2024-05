(Di mercoledì 1 maggio 2024) Quattro moschettieri, quattro padri della Pedata azzurra accanto alla Nazionale. Il progetto-proclama di Lucianoin un’intervista al Corsport è decisamente suggestivo. Baggio, Totti, Antognoni e Del Piero convocati come numi tutelari, come talismani viventi alla corte del Ct durante la preparazione per l’Europeo di Germania. "A egregie cose il forte animo accendono l’urne de’ forti" scriveva Foscolo. Ma qui i “forti” sono vivissimi e possono giocare sul loro intattoper trasmettere valori importanti aglidi nuova generazione. Quattro numeri dieci che hanno segnato la storia del calcio italiano, tre campioni del mondo e un vicecampione col codino rilanciano l’antico progetto di Gravina , quello di ricostruire un grande Clan Italia senza barriere tra passato e futuro. E si sa che i grandi nomi al seguito ...

Italia – Meret, Di Lorenzo e Raspadori tra i convocati di Spalletti per le amichevoli con Venezuela ed Ecuador, novità Folorunsho amichevoli con vista su EURO 2024 per la Nazionale, che trent’anni dopo USA ’94 e a 19 anni di distanza dall’ultima volta torna negli Stati Uniti per le sfide con ... Continua a leggere>>

Quattro moschettieri, quattro padri della Pedata azzurra accanto alla Nazionale. Il progetto-proclama di Luciano Spalletti in un’intervista al Corsport è decisamente suggestivo. Baggio, Totti, Antognoni e Del Piero convocati come numi tutelari, come talismani viventi alla corte del Ct durante la ... Continua a leggere>>

Le convocazioni dei miti azzurri. Effetto carisma con spalletti - Il progetto di Luciano spalletti per l'Euro 2024 vede Baggio, Totti, Antognoni e Del Piero come mentori per la Nazionale. Un'idea che unisce passato e futuro del calcio italiano, puntando sul carisma ...

Continua a leggere>>

Totti e Baggio agli Europei: spalletti convoca i grandi del passato "Mancano leader contemporanei" - Ci saranno quattro “10”, convocati dallo stesso spalletti, nel ritiro di preparazione agli Europei di calcio. A Coverciano arriveranno Baggio, Totti, Del Piero e Antonioni. Questa l”idea del CT per “E ...

Continua a leggere>>

Allenamento Milan: sorpresa a Milanello, il CT spalletti ha fatto visita alla squadra - Il Milan in campo a Milanello per l’allenamento in vista del Genoa. Sorpresa del CT spalletti che fa visita alla squadra Inizia la preparazione del Milan in vista del prossimo match dei rossoneri in c ...

Continua a leggere>>