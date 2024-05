L’assise Orgoglio Coldiretti | Coltivatori assediati dagli animali selvatici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) ERBA La fauna selvatica incontrollata ha causato nell’ultimo anno danni all’agricoltura italiana per circa duecento milioni di euro, con campi coltivati rasi letteralmente al suolo, a cui si aggiungono problemi causati dalle importazioni selvagge di cibo dall’estero, con costi di produzione andati alle stelle e prezzi pagati nei campi sotto i livelli di sopravvivenza. L’allarme è stato lanciato dadurante Agrinatura, la fiera che si è appena conclusa a Lariofiere di Erba, dove si sono riuniti gli imprenditori agricoli di Como e Lecco. "I danni causati– spiegano dall’associazione di categoria - non vengono rimborsati che in minima parte e spesso dopo molti anni, con una situazione che ha portato molti a rinunciare a denunciare gli attacchi subiti. Tra l’altro, i pochi indennizzi che ...