L’antifascismo delle parole finisce il 25 aprile | poi ci sono i nostalgici Abbiamo bisogno di fatti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Camerati, presente, braccia tese nel saluto romano e tutta la liturgia che accompagna “sta rottura de c… dei fascisti”. La citazione è di tale Ivano, cittadino qualunque col dono della sintesi, ed esprime la stanchezza dell’assistere ancora e ancora a fanatismi vecchi di cent’anni. Anche basta, no? No. E a Dongo, Predappio e Milano il fascismo risale come un rigurgito. Ridicolo, con tutte quelle teste omologate e giacche nere a mo’ di grembiulini, e preoccupante, come lo è ogni branco. Più che preoccupante. Perché mentre il branco nero appare pasciuto,si smagrisce, da fondamento diventa schieramento. Fateci caso: puntualmente ogni 18si risveglia ae per sette giorni appare su giornali e social fino al culmine del 25. Come i buoni propositi a Natale, come certe frasi per la ...