L’anca mi fa sempre più male Ascolterò i consigli degli specialisti | le parole di Sinner dopo il ritiro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando più dolorosa“. Con questeJannikspiega la decisione di ritirarsi dal torneo di Madrid, dove sarebbe dovuto scendere in campo contro Felix Auger-Alliassime nei quarti di finale. Una scelta che in molti hanno interpretato come un segnale di prudenza, in vista di due appuntamenti cruciali nella stagione del numero 2 al mondo: gli Internazionali di Roma e il Roland Garros a Parigi. Lediperò fanno intuire che – al di là delle ragioni precauzionali –destra continua a tormentarlo e non è detto che il fastidio fisico possa risolversi velocemente.spiega di essere “molto triste” di non poter giocare la sua “prossima partita qui a Madrid”. E aggiunge che il ...