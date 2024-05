LaLiga | Cdiz - Granada e Almer - il peggior trio della storia della Primera

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 2024-05-01 00:12:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Sono 61 i punti tra le ultime tre classificate. Con cinque partite rimaste nel campionato di Prima Divisione, Cadice esembrano più vicine alla Seconda Divisione che alla permanenza, mentre la squadra dell’Indio è già matematicamente retrocessa. Pertanto, le tre squadre che attualmente occupano le posizioni che portano alla divisione Argento sono le trei in questa fase del campionato da quando sono stati stabiliti i tre punti per la vittoria, eguagliando la combinata Sporting (23),(20) e Osasuna ( 18) del 2016-17. lI pessimi 14 punti degliiani, gli altrettanto tristi 21 dele i poco ottimisti 26 del sottomarino giallo ...

Diretta Maiorca-Atletico Madrid: dove vederla in tv e live streaming - Trentaquattresima giornata de laliga EA SPORTS 2023/2024: il Maiorca ospita l'Atletico del Cholo Simeone. Ultime notizie, link e live streaming ...

laliga 2023/24, tutti i risultati della trentatreesima giornata! - Ecco tutti i risultati della trentatreesima giornata di laliga 2023/24 e la classifica. Il Real avvicina il titolo, retrocede l’Almeria.

Cadice-Maiorca 1-1, Muriqi illude: un punto a testa nello scontro salvezza - Un punto a testa per Cadice e Maiorca nello scontro diretto per la salvezza. Il match ha aperto la domenica in calcio per la 33ª giornata de laliga, ma non ha ...

