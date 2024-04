L’aggressore e l’aggredito

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Gli Usa non sono uno stinco di santo, però in Ucraina c’è un aggressore e un aggredito, questo è innegabile.Ulderico Sanivia email Gentile lettore, la sua lettura, mi scusi, è superficiale. Anche la propaganda più ostinata ha quasi abbandonato tale argomento. Gli Usa, riferendosi all’Ucraina, aggiungono sempre alla parola “aggressione” l’aggettivo “unprovoked” (non provocata), perché sanno che le guerre non sono colpa di chi spara per primo ma di chi le provoca, e loro se ne intendono. Per il resto, basta osservare. Ho visto la Nato inglobare 18 paesi esteuropei a ridosso della Russia. Ho visto la Nato aprire 6 basi navali nel Baltico e 22 basi terrestri coi missili puntati sulla Russia. Ho visto Putin chiedere nel 2021 un vertice con la Nato al fine per elaborare accordi sulla sicurezza reciproca, vertice negato dagli Usa. Ho visto Mosca chiedere che l’Ucraina non aderisse alla Nato, ...