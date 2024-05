La violenza degli antagonisti: a Livorno vogliono imbavagliare Salvini - Azione antifascista annuncia un'azione di disturbo della presentazione del libro del ministro. È la solita prepotenza di chi si autoproclama democratico ...

G7 Ambiente Torino: c'è accordo per stop carbone tra il 2030 e il 2035 - Si guarda al documento finale da siglare alla Reggia di Venaria. Il ministro inglese delle rinnovabili e del nucleare Andrew Bowie: "Abbiamo un'intesa storica per dire addio al carbone, non ci eravamo ...

Tre agenti feriti e cinquanta identificati: ancora violenze dagli antagonisti a Torino - Guidati da Askatasuna, gli antagonisti di Torino hanno tentato di forzare i cordoni di sicurezza disposti a tutela dei leader del G7 dell'ambiente tra cori pro Palestina e insulti agli agenti ...

