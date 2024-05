La Tilane e la rinascita incompiuta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sporcizia, degrado, “ricordini“ di cani. Che si vanno ad aggiungere a schiamazzi e vandalismi delle bande giovanili. In un contesto urbano ancora, dopo parecchi anni, non completato come da piani urbanistici iniziali. È la situazione dell’area exin pieno centro a Desio, che il Pd ha deciso di portare nel prossimo consiglio comunale. Anche sulla spinta delle tante lamentele delle famiglie che vivono nella zona. Un documento, quello preparato, in cui evidenziano "la pessima condizione in cui versa l’area, l’inadeguatezza del numero dei cestini, la presenza di persone che portano il cane a sgambare nelle aree verdi". Ma sottolineano anche che "il progetto delle opere di urbanizzazione prevede la realizzazione di un’area giochi per bambini, la realizzazione di un campo da basket, percorsi ciclopedonali, oltre a piantumazioni, sistemazioni del verde", tutto atteso ...