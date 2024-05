La terza gamba Un nuovo sonetto di Alessandro Meschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) LASe a ciaccianne ‘osì tanto ni crescesse, e ni ridasse ‘n popo’ soddisfazione, o sarà méglio di’ se risorgesse, come rispunta ‘l frutto di stagione, allora capiréi che l’argomenti potrebbéro servi’ per i’ risveglio. Forse l’incantatore di serpenti saprebbe fa’ di più, e magari méglio. Come l’ magico sona’ del piffarino ariva al cobra, che senza fa’ na piega tira fori la testa dal cestino, così se ‘un sei più bono da ‘na sega il tu’amico farébbe capolino per ditti che c’è ancora, e ‘un ti rinnega. Ma è ‘n popo’ sbroscio, ‘ome ‘l semolino. Ti fa discore tanto, ma ti frega.