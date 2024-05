La stranezza - Il Concerton - Barbe -o, L’attimo fuggente o Lotto? La tv del 1° maggio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 1°su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La”, con Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Renato Carpentieri, Giulia Andò. Luigi Pirandello torna in Sicilia per festeggiare gli 80 anni di Giovanni Verga. Il suo ritorno è però funestato dalla morte dell’amata balia Maria Stella. In quest’occasione, lo scrittore conosce due becchini, Nofrio e Bastiano, attori dilettanti che stanno per mettere in scena il loro ultimo spettacolo. Pirandello è incuriosito da ciò che succede sul palco e che si fonde con quanto accade dietro le quinte. Il Maestro raccoglierà da questa pièce strampalata molti spunti per la sua nuova creazione ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in Paradiso”. Verranno proposti ...

Stasera in tv mercoledì 1° maggio: L’attimo fuggente - Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 1° maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Continua a leggere>>

Primo maggio in tv: su Rai 3 il Concertone, speciale di Cazzullo su La7 - La Rai, in occasione del Primo maggio, attua numerose modifiche ai propri palinsesti ... In prima serata è proposto il film La stranezza, con Toni Servillo, Ficarra e Picone. È confermato in toto ...

Continua a leggere>>

Dal concertone a L'attimo fuggente: cosa vedere stasera in tv - Ecco tutti i film (e i programmi) da vedere in prima serata sui canali in chiaro del digitale terrestre Come ogni anno, il palinsesto del 1 maggio comincia dall'ormai tradizionale Concertone che verrà ...

Continua a leggere>>