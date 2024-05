La stampa libera per garantire una voce a tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La democrazia parlamentare non ha tratto beneficio dalla fine del finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali. Partiti fragili e leadership che svolgono la funzione di surrogato delle organizzazioni politiche hanno prodotto un sistema politico e sociale più asfittico, meno pluralista. Appannaggio di chi la politica può permettersi di farla. Alle Europee, dove si vota con le preferenze, avere a disposizione i mezzi per una efficace campagna elettorale è essenziale. La politica ha infatti un costo che vale la pena sostenere e chi pensa che la democrazia sia gratis commette un grave errore. Niente è gratuito: se non paghi tu c’è qualcun altro che paga al posto tuo. Per questo, pere favorire il pluralismo politico, è particolarmente rilevante il ruolo dell’informazione, che ha il compito di fornire alla pubblica opinionegli ...