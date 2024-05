La sinistra per Israele prova a contrastare l’antisemitismo nella politica italiana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) «Marco Tarquinio ha completamente sbagliato espressione. Io ho le mie idee e vado avanti. Ci sarà da battagliare». No, quell’espressione adoperata dall’ex direttore di Avvenire nonché candidato del Partito democratico nel Centro Italia – «sta facendo pulizia etnica» – a Emanuele Fiano, anch’egli candidato dem ma nel Nord ovest, non è andata giù per niente. E non solo a lui. Forse potrà fare perdere qualche voto, forse no. Ma certo ha indignato parecchia gente. Fiano è tra i leader diper, l’associazione che terrà l’assemblea nazionale il 5 maggio al teatro Parenti di Milano. Lui terrà la relazione, interverranno tra gli altri Giuliano Amato e Yair Golan, candidato inalle primarie del partito laburista, poi Lia Quartapelle tirerà le conclusioni. È un momento di battaglia ...