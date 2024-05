La scoperta di Colombo | | Una salvezza meritata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Stagione conclusa senza playoff per la Pro Patria, ma il primo obiettivo di salvarsi direttamente è stato raggiunto e inoltre i tigrotti hanno lanciato un allenatore fatto in casa come mister Riccardo. Scommessa vinta dalla presidente Patrizia Testa e dal direttore sportivo Sandro Turotti, il top player dei biancoblù bustocchi, perché anche la linea di una squadra ricca di giovani, è stata pienamente azzeccata in questo campionato di serie C, percorrendo un cammino molto duro come quello riservato alle squadre che militano nel girone A, sicuramente di ferro. Ora le meritate vacanze, anche se nel calcio la spina dagli addetti ai lavori non viene mai del tutto staccata, perché ci sarà da dare seguito alla programmazione, che in società professionistiche e serie dal punto di vista organizzativo, è già stata a suo tempo predisposta. Il ...