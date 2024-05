(Di mercoledì 1 maggio 2024). Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe stato Adolfo, il ministro del Made in Italy, aper sempre Afo5, l’altoforno più grande d’Europa? E a chiudere pe... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La scelta “green” di urso di spegnere l'Afo5 segna la fine della siderurgia a Taranto - Proprio il ministro che ha promesso di fare di Ilva “la più grande acciaieria green d’Europa”, si tira indietro. In questi giorni gli operai non in cassa integrazione sono stati invitati a restare a c ...

Disconnetti day: contro l’innalzamento del limite soglia di inquinamento elettromagnetico - Per la prima volta nella storia italiana, dal 30 aprile aumenta il limite soglia d’inquinamento elettromagnetico. In applicazione dell’art. 10 delle legge n° 214 del 30/12/23, voluta dal ministro Adol ...

Alfa Romeo Junior, la risposta di Imparato alla polemica: sul navigatore non c'è Milano - Le polemiche sull'Alfa Romeo Junior non si placano: Jean-Philippe Imparato provoca il Governo, ecco cosa appare al posto di Milano sulla ...

