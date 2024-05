La Russa visita i militari italiani in Polonia - nella base aerea di Malbork | Siete la gioventù migliore

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Primo maggio speciale per il presidente del Senato, Ignazio La, che ha fattoallamilitare di, in, incontrando il personale dell’Aeronautica militare italiana della task force Air 4 Stormo. La Task force air (Tfa), composta da circa 150 uomini e donne, sotto il comando nazionale del Comando operativo di vertice interforze (Covi), garantisce la sicurezza del fianco nord-est della Nato, con una risposta rapida e continua. E’ quanto si legge in una nota. Accompagnato dall’ambasciatore d’Italia in, Luca Franchetti Pardo, dal capo di Stato maggiore dell’areonautica il generale Luca Goretti, dal Comandante della, il colonnello Gianluigi Colucci, e dall’ispettore generale dell’aeronautica militare Polacca, ...

Missili russi su Odessa, tre morti e tre feriti, colpite infrastrutture civili - Secondo alcuni canali Telegram locali, l'attacco è stato lanciato dal territorio della Crimea occupata. L'agenzia russa Ria Novosti riferisce che l'attacco ha colpito il quartier generale delle forze ...

Leggi su (ansa)

Nuovo scontro tra USA e Cina: in arrivo guerra commerciale su beni a basso costo - La visita di Janet Yellen in Cina ha avuto come protagonista diversi argomenti, come il supporto di Pechino alla Russia nella guerra in Ucraina, TikTok e l'export a basso costo. A visita de Janet ...

Leggi su (notizie)

Senato, La russa assiste all’esibizione inaugurale delle Frecce Tricolori - Il Presidente del Senato, Ignazio La russa, in visita alla base dell’Aeronautica Militare di Rivolto (UD), ha assistito all’esibizione inaugurale 2024 della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce ...

Leggi su (lapresse)