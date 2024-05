La ricchezza dell’Istria - dal paesaggio al piatto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Attraversare la penisola istriana a piedi (o in bicicletta), partendo da Trieste per arrivare fino alla sua punta estrema, Capo Promontore, è il modo migliore per vedere, percorrere, apprezzare – e assaporare – la sua incredibilepaesaggistica e naturale, che riassume in circa 2820 chilometri quadrati ambienti molto diversi tra loro, dalle rocce del Carso alla costa mediterranea, passando per boschi, pascoli, vigneti e oliveti. Luoghi dove i quattro tipi di terra istriana (bianca, grigia, nera e rossa) coesistono e a volte si fondono. Dalle cime dei massici del Monte Maggiore e della Cicceria, dove domina l’Istria bianca, aspra, carsica e calcarea, al terreno grigio di flyschcentrale, composto da marna, arenaria e calcari morbidi, alla terra nera delle coltivazioni, la più fertile e ricca di humus, fino alla terra rossa, la più ...