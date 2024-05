La Polizia Penitenziaria protesta I sindacati | Manca personale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Se il carcere di Sondrio e ilche ci lavora non servono chiudiamolo". Ovviamente è una provocazione, ma è indice del malcontento che regna fra gli agenti dellache lavorano nella casa circondariale del capoluogo. Una realtà periferica, costruita a inizio del ‘900, non attrattiva per chi è in servizio. A farsi portavoce delin divisa sono i sindacalisti Giuseppe Pulignano (segretario Cisl Fns), Daniele D’Orazio (segretario Uilpa) col collega Matteo Calbini, Pasquale Sconamiglio (segretario Uspp) e Marcello Sandalo (segretario Osapp). Le sigle sindacali unite, da martedì 23 aprile, hanno proclamato lo stato di agitazione (analogaera durata da novembre a febbraio scorsi) e non escludono ulteriori passi per far valere le loro ragioni. I problemi ...