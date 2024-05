La pioggia rallenta il Concertone | poca gente sotto il palco | La diretta

Fino a venerdì ombrelli aperti per la perturbazione in arrivo dalla Spagna e per quella dalle Isole britanniche. Nel fine settimana sole caldo su (quasi) tutto il Paese Leggi su (repubblica)

Under 17 regionali / La partita - Chisola primo nel girone, Troia e Lazzaro regolano l'Alpignano - FASI FINALI - Basta un ottimo primo tempo al Chisola per strappare il primo posto del quadrangolare a punteggio pieno, Alpignano battuto 2-1 sotto una pioggia incessante grazie al rigore di Troia e ...

Leggi su (11giovani)

La pioggia su Roma rallenta il Concertone del Primo Maggio: poche centinaia sotto il palco | La diretta - Ha sicuramente influito la pioggia battente che da stanotte cade su Roma e ha fatto desistere molti dal partecipare all'evento magari in attesa di un miglioramento nel corso del pomeriggio. Ma alle 13 ...

Leggi su (ilgiornale)

Primo maggio Roma, fan sotto la pioggia: «Qui dalle 6 per Ultimo e Geolier» - Attesa sotto la pioggia per l'inizio del Concertone del Primo maggio 2024 a Roma. Centinaia di ragazzi arrivati da ogni parte d'Italia si sono radunati in attesa dell'inizio dell'evento per vedere i ...

Leggi su (ilmessaggero)