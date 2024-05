La Cittadella riparte in D con mister Salmi Confermato Bob Fantazzi nel ruolo di Ds

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Arrivano anche le ufficialità dei primi due tasselli della nuovache affronterà la prima storica Serie D. Come già rivelato al Carlino dal patron Galassini,Francescosarà ancora il tecnico dei bianchi. E ieri il socio Alberto Benuzzi ha annunciato la riconferma del ds Bobche sta già lavorando alla nuova squadra. A proposito di conferme, ne arrivano altre due in Promozione: Nunzio Azzurro sarà ancora il tecnico della Sanmichelese, così come Gianluca Luppi e il Camposanto andranno avanti insieme. Nei prossimi giorni scioglierà la riserva anche il San Felice sul proseguimento con Andrea Barbi. OGGI. Giornata di finali giovanili per due formazioni modenesi. Alle 16,30 a Colorno il Terre di Castelli sfida il San Lazzaro a Farnesiana per il titolo dell’Under 19 Elite, mentre a Castenaso il ...

