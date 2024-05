L’8 e il 9 giugno c’è una piccola speranza per non morire populisti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un tempo, di fronte alle nostre miserabili vicende politiche, si poteva dare un’occhiata oltre Chiasso e sperare nella Gran Bretagna liberale e nell’America dei diritti, paesi seri e affidabili che fungevano da città illuminata sulla collina per indicare a noi disperate vittime degli opposti estremismi una strada sicura verso la libertà e lo stato di diritto. Oggi, invece, ovunque ci voltiamo non troviamo rifugio, considerato che Emmanuel Macron nel 2027 non potrà più ricandidarsi all’Eliseo e che al momento non sembra in grado di fermare la destra pro russa e la sinistra venezuelana del suo paese. Keir Starmer a Londra deve ancora ricucire le ferite causate dall’operazione speciale russa della Brexit e dal settarismo anche antisemita della sinistra radicale, mentre l’America potrebbe addirittura eleggere un presidente golpista, stupratore e truffatore. C’è però la nuova Europa ...