(Di mercoledì 1 maggio 2024) Èsul lavoro a poche ore dalla Festa dei lavoratori. Autotrasportatore especializzato, Ivoaveva 68, quasi 69, un'età ormai prossima alla pensione. Alla vigilia del 1° maggio, martedì 30 aprile, il nuovo tragico incidente sul lavoro è avvenuto in un cantiere allestito...

Ivo bellotto, l'operaio morto a 68 anni colpito da una gru: "A quell'età non si dovrebbe lavorare" - La tragedia è avvenuta in un cantiere a Fiume Veneto (Pordenone), a poche ore dalla Festa dei lavoratori. Le denunce dei sindacati e l'appello di Mattarella: "Mille morti sul lavoro in un anno rappres ...

Primo maggio, Ivo bellotto muore sul cantiere a poche ore dalla festa dei lavoratori: colpito da una gru, aveva 68 anni - È morto, sul lavoro, a poche ore dalla Festa dei lavoratori. Aveva 69 anni, Ivo bellotto, autotrasportatore di Fontanelle (Treviso) che la mattina del 30 aprile, a Fiume ...

Ivo bellotto colpito dalla gru e scaraventato a terra: «Diteci come è morto nostro papà» - FONTANELLE - «Ha sempre manovrato quella gru, era esperto, non capiamo come possa essere successo». Sono increduli i parenti e i conoscenti di Ivo bellotto, il 68enne di Lutrano ...

