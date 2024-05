Italia-Slovenia oggi in tv - Mondiali hockey ghiaccio 2024 | orari - program -a, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Uniti verso l’obiettivo., mercoledì 1 maggio, si gioca alle 19:30, terzo appuntamento del Campionato Mondiale Prima Divisione Gruppo A, rassegna in fase di svolgimento tra le mura amiche di Bolzano. Sarà un match di estrema importanza per il “Blue Team” che, dopo la convincente vittoria per 6-1 contro la Romania e il successo all’overtime contro il Giappone (4-3) è intenzionato ad arginare anche la compagine slovena, al momento con una vittoria e una sconfitta all’attivo. Il risultato utile è soltanto uno: la vittoria, fondamentale per gli uomini di coach Pelino per puntare alla promozione e rimanere in scia dell’Ungheria. Guarda iPrima Divisione disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Di seguito il calendario completo, il ...