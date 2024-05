Irruzione alla Columbia | la polizia arresta i pro-Pal - Università liberata

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’occupazione dellaUniversity di New York è finita questa notte. In un’operazione simile ad un assalto militare, decine di agenti in tenuta antisommossa hanno fattonell’edificio occupato della, sfondando il cordone di manifestanti che cercavano di impedirne l’ingresso endo decine di dimostranti. La decisione è stata presa dal sindaco Eric Adams, dopo che nella giornata di domenica sono falliti i negoziati tra l’e gli occupanti. A chiedere l’intervento del sindaco è stata la presidente dellaMinouche Safik, che negli ultimi giorni è stata criticata duramente da alcuni membri del Congresso per non aver protetto abbastanza l’incolumità degli studenti ebrei. “La decisione di chiedere l’intervento delladi ...