Irma Testa - la boxeur che prende a pugni i tabù | Meloni si batte come m - la Schlein impari da noi

(Di mercoledì 1 maggio 2024)napoletana, bronzo a Tokyo e aspirante campionessa olimpica a Parigi, ha le idee chiare: comper lei è vita, lealtà, ma anche battaglia senza remore. “Sul ring odio la mia avversaria, ma devo mettermi in contatto mentale con lei, un’estranea che in quel momento vuole rubarti qualcosa di prezioso: è l’aspetto più entusiasmante del pugilato“. Oggi, sulla Stampa, l’atleta italiana parla dei suoi sogni, dei suoi interessi, della sua omosessualità e anche un po’ di politica, con una dichiarazione di stima a Giorgia, dalla quale si dichiara differente nelle idee non senza esprimere ammirazione per la sua personalità da guerriera. “Mi sveglio e penso alle Olimpiadi, vado a dormire e faccio lo stesso. Ci penso ogni dieci minuti e sorrido. È un fardello, ma anche un sollievo. È ...