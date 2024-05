Invasione di campo Famiglie e aziende soffrono per i disagi | La convivenza è dura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’opera è strategica e importante per tutta la Valdelsa. Erano presenti sul cantiere, ieri, insieme al consigliere regionale Enrico Sostegni, anche i sindaci Brenda Barnini di Empoli, Alessio Falorni di Castelfiorentino e Giacomo Cucini di Certaldo. Le preoccupazioni maggiori però sono per il comune di Gambassi Terme dove il cantiere per questo ultimo lotto di 429, impatta fortemente. Ha colto la palla al balzo, Paolo Campinoti, per chiedere rassicurazioni al presidente della Regione. "Le opere accessorie come le casse d’espansione hanno un impatto notevole sul territorio – ha detto il sindaco –. È un sacrificio che Gambassi fa per il bene comune, ma ci sono terreni espropriati enon indifferenti per una decina die qualche azienda agricola in via Vecchiarelle, strada comunale in prossimità della cassa di espansione". Il cantiere ...