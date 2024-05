Invalido? Niente fermo dell’auto Il giudice gli dà ragione e lo revoca

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Lucca, 1 maggio 2024 – Ordinanza “rivoluzionaria“ a favore dei disabili: il Tribunale di Lucca ha infatti dichiarato illegittimo ilamministrativo sulle autovetture dei disabili. Il ricorso di urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile era stato presentato dall’avvocato Emanuele Fusi del Foro di Lucca, a seguito delmacchina disposta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante la copiosa documentazione comprovante la grave invalidità, inviata prima dell’iscrizione delstesso. "Una vittoria per tutti gli oppressi", commenta il legale. Ilha infatti rilevato che l’auto oggetto diamministrativo a causa di numerose multe non pagate risulta di proprietà di un soggetto al quale è stata riconosciuta un’invalidità civile dell’85% con decorrenza dal 30 maggio ...

