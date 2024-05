(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – La qualità e soprattutto velocità della connessioneReteè spesso messa a dura prova e agli sportelli dell'Unione nazionale consumatori arrivano sempre più spesso richieste di assistenza perchénon. Ecco allora alcuni consigli da seguire per risolvere il problema nel minor tempo possibile. 1)fai da te: se nel

Lo smartphone del futuro : ecco cosa ci aspetta in futuro con la tecnologia. Non puoi immaginarlo Quante volte ti sarà capitato che il tuo smartphone non avesse campo? Purtroppo i segnali della rete non prendono ovunque e ci sono spesso dei problemi a comunicare. Ogni rete ha i suoi ripetitori, e ... Continua a leggere>>

internet, cosa fare se non funziona: dai test fai da te alla richiesta di indennizzo - Se la connessione internet non funziona il consumatore ha anche il diritto di ottenere un indennizzo: in caso di malfunzionamento del servizio con interruzione completa del servizio, spettano ...

Continua a leggere>>

Una parte di internet è piena di Gesù creati con l’IA: vogliono tutti truffare gli utenti - Meta non solo non ha ancora lanciato le etichette per segnalare i contenuti creati con l'intelligenza artificiale, ma ora promuove anche immagini fuorvianti ...

Continua a leggere>>