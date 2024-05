Insubria - omaggio a Maria Cattoni

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un anno fa se ne andava, medico chirurgo e appassionata studiosa sconfitta da un tumore all’età di 36 anni. L’Università dell’ha deciso di ricordarla con un premio di laurea promosso dal Centro di ricerca in Chirurgia mini-invasiva dell’ateneo. Obiettivo dell’iniziativa dare risalto agli studi di giovani laureati che abbiano elaborato una tesi di laurea magistrale sperimentale nell’ambito della chirurgia toracica e dell’oncologia toracica. Nei giorni scorsi è stata assegnata la prima edizione: vincitrice Giorgia Cerrettani, proclamata dottore in Medicina e chirurgia lo scorso marzo. Alla cerimonia in rettorato a Varese erano presenti i familiari di: la madre Delfina e il papà Fausto. Intervenuto in collegamento Eric Vallières, direttore del Lung cancer program ...

