Indicazioni per il porto Ecco le prescrizioni per la sostenibilità del piano regolatore

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Quasi ottanta pagine die di ’raccomandazioni’. Il documento della Vas sulportuale, firmato dalla commissiione Ambiente del ministero, prevede una serie die disu come procedere con l’iter per l’approvazione. Di fatto nelle 78 pagine che hanno preso in esame il faldone deldel, attese all’Autorità portuale, si dà indicazione su determinati riferimenti normativi, sugli aspetti della portualità alternativi al, sulla caratterizzazione, sulla biodiversità, sulla morfodinamica costiera. Tutti argomenti su cui il presidente Mario Sommariva e lo staff che sta redigendo ilportuale dovranno mettere mano ...