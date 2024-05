In un mondo iperconnesso - in cui gli smartphone hanno catalizzato tempo e attenzion - i ' dumb phone' o ' boring phone' ci riportano alle origi -i, quando non c’erano Internet e i social media nei nostri momenti di socialità Ecco i migliori

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Addio, bentornato “” (letteralmente telefono stupido), come quei vecchi Nokia che usavamo 15 anni fa. Detti anche “” (telefono noiosi) o “feature” questi telefoni stanno vivendo una seconda giovinezza. Anche se rinascono in chiave moderna, si distinguono per essere dispositivi basati su tecnologia di precedente generazione, spesso sono dotati solo di funzionalità di base – come telefonare e mandare sms – senza essere in grado di interagire in profondità con le risorse del web, in netta contrapposizione con gli. ...