Il sogno della stabilità | Contratti fissi nuovi sotto al 20% su Pisa E mancano gli ispettori

(Di mercoledì 1 maggio 2024) di Antonia Casini La festa dei precari. Un primo maggio con lo sguardo e il cuore rivolto ai morti e alle persone infortunate sul lavoro: i numeri sono in aumento. Il segretario generaleCigli, Alessandro Gasparri, li spiega. Com’è andato questo 2023? "Tra iavviamenti solo il 18% hastabili o di apprendistato, l’82% è a termine, a chiamata, a intermittenza". Le categorie che subiscono maggiormente le conseguenze? "Le donne e i giovani. Fino ai 55 anni l’occupazione tiene ma solo perché non si riesce ad andare in pensione". Poi c’è la guerra quotidiana, quella dei decessi. "In costante aumento. Il 28 aprile si è tenuta la giornata mondialesicurezza sul lavoro che non c’è guardando ai numeri: anche gli infortuni sono incrementati". Le cause principali? "Legate alla precarietà ...